A Spoleto truffe in nome dell'Enel, l'azienda agli utenti: "Fate attenzione"

“Enel Energia dall'1 giugno non effettua più chiamate per proposte commerciali mentre per quelle porta a porta si richieda di visionare il tesserino di riconoscimento”. A mettere in guardia gli utenti di Spoleto da possibili truffe è la stessa azienda per l’energia elettrica. “ In seguito ad alcune segnalazioni provenienti dal territorio di Spoleto – è scritto in una nota dell’azienda - Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe, sia telefoniche che porta a porta. Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel”.

