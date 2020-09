Umbria, a scuola senza banchi

Per gli studenti delle superiori solo sedie con piano d'appoggio incorporato

“So per certo che i ragazzi delle scuole superiori di Spoleto, lunedì prossimo 14 settembre, inizieranno le lezioni senza banchi”. La notizia, resa pubblica dalla consigliera di opposizione Carla Erbaioli (Pd), è risuonata giovedì pomeriggio 10 settembre in consiglio comunale. Notizia vera e che ha trovato poi riscontro nelle parole della vice sindaco con delega alla scuola, Beatrice Montioni. Pronunciate in risposta alla stessa esponete piddina e, naturalmente, all’intera assemblea. “La Provincia ne ha fatto richiesta ma non sono ancora arrivati – ha spiegato la Montioni – forse tra un mese, ci ha detto l’ente. I dirigenti dei plessi superiori però, a quanto so, hanno trovato una soluzione tampone e faranno sedere gli studenti su sedie con piano d’appoggio incorporato”.

