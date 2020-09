Spoleto, alla scuola media Manzoni didattica a distanza ma nelle aule: ecco come

Chiara Fabrizi 08 settembre 2020 a

Una sorta di didattica a distanza all’interno della scuola, o meglio nell’aula accanto. Succede alla scuola media Manzoni di Spoleto dove da lunedì prossimo sette classi, ossia tre prime e quattro seconde, saranno divise ognuna in due sottogruppi e collocate in altrettante aule distinte ma attigue: in una ci sarà l’insegnante con alcuni degli studenti, che quindi faranno lezione in presenza, e nell’altra il resto dei compagni di classe che seguirà la spiegazione sullo schermo della lim (lavagna multimediale). Ovviamente è prevista la rotazione tra i gruppi di ciascuna classe, per non penalizzare nessuno, ma chi seguirà “virtualmente” la lezione avrà in aula il docente assegnato alla scuola per gestire l’emergenza Covid 19, che svolgerà soltanto una funzione di supporto. “Alla luce delle criticità della scuola, unicamente legate alle dimensioni ristrette delle aule, la soluzione non è così problematica come può apparire” ha commentato il dirigente scolastico Mario Lucidi. Alla Manzoni, infatti, non c'è penuria di aule in senso stretto, ma quelle a disposizione in gran numero, come certifica l’alternativa individuata, hanno metrature limitate “tanto che – dice Lucidi – eravamo al limite dimensionamento per numero di alunni e metri quadrati già prima delle prescrizioni anti Covid 19”. Certo è, però, che la didattica a distanza all’interno della scuola si sarebbe agevolmente potuta evitare almeno per tre classi se l’Ufficio scolastico regionale avesse accolto la richiesta per l’istituzione della quarta sezione delle classi prime, che peraltro esisteva già lo scorso anno, e assegnato personale docente stabile, come avevano sollecitato il dirigente scolastico e gli stessi genitori. Lo stesso problema si sarebbe comunque posto per le quattro classi seconde, mentre gli interventi eseguiti dal Comune, tra cui la suddivisione dell’aula magna della Manzoni in due classi di elevata metratura, hanno permesso di garantire agli studenti delle classi terze un anno scolastico convenzionale. “Ufficiosamente la quarta sezione per le classi prime non ci è stata autorizzata, lo stop formalmente ormai dovrebbe arrivare, ma il diniego è stato compensato con l’assegnazione di docenti previsti per l’emergenza Covid, che hanno – dice Lucidi – il limite di non essere più disponibili nel caso in cui dovesse riscattare il lockdown”. Da qui la decisione dei due sottogruppi seguiti dagli stessi professori che scongiura qualsiasi rischio di cambio docente ad anno scolastico avviato e “ci permette di garantire la continuità del percorso didattico e l’apprendimento delle materie, valorizzando – dice Lucidi – il personale docente assegnato per l’emergenza che ad esempio durante le ore di interrogazione può potenziare e approfondire la materia con chi non è sottoposto alla verifica”.

