Festival dei Due Mondi, Luca Zingaretti legge "La Sirena" e conquista tutti: a lui anche il premio Monini

Ha mandato in estasi il pubblico accorso al teatro Romano di Spoleto leggendo “La Sirena”, tratto dal racconto “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa pubblicato postumo nel 1961. Grande successo al Festival dei Due Mondi per Luca Zingaretti, che ha ricevuto tantissimi applausi dai presenti. Inoltre il celebre volto del commissario Montalbano sempre nella giornata di sabato 29 agosto ha ricevuto da Maria Flora Monini anche il premio Monini “Una finestra sui Due Mondi”. “Attore italiano tra i più amati, ha alternato alla carriera teatrale quella cinematografica e televisiva, raggiungendo un grandissimo successo di pubblico e critica. Ha saputo interpretare ruoli molto impegnati, prestando il volto a personaggi realmente esistiti. Il riconoscimento va alla sua versatilità, alla sua bravura interpretativa, al suo carisma. Un volto che non poteva mancare nella galleria dei ‘Ritratti alla Finestra’ in mostra a Casa Menotti”. Il centro storico si appresta a vivere l’ultima giornata del Festival: a chiudere domenica 30 agosto la rassegna sarà il concerto finale, in programma alle ore 20.30 in piazza Duomo, che vedrà protagonista il maestro Riccardo Muti,