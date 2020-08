Festival dei Due Mondi di Spoleto, Luca Zingaretti al Teatro Romano con La Sirena

29 agosto 2020 a

Festival dei Due Mondi di Spoleto, oggi tocca a Luca Zingaretti. Dopo aver rivissuto giovedì insieme a Monica Bellucci la vita della Diva del bel canto Maria Callas, venerdì 28 agosto il centro storico ha celebrato anche l’unione tra il genio musicale di Ludwig van Beethoven e l’arte di Roberto Capucci, maestro dell’alta moda internazionale. Tanti gli spettatori presenti al concerto in forma scenica svoltosi in piazza Duomo, proposto dalla Fondazione Carlo Felice di Genova in occasione del 250esimo anniversario della nascita del compositore tedesco. Oggi, sabato 29, il programma prevede, alle 20.30 al teatro Romano, “La Sirena” con Luca Zingaretti al quale alle 17.30 a Casa Menotti verrà consegnato il premio Monini “Una finestra sui Due Mondi”. Nella rappresentazione, di cui l’attore (accompagnato dalle musiche del maestro Germano Mazzocchetti) “è interprete e curatore della regia e dell’adattamento drammaturgico”, “trova spazio la ricchezza della poesia della terra siciliana su cui sembra palpitare quella melensa e liquorosa stasi del vivere che connota gran parte dei paesaggi e degli uomini”.