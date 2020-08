Monica Bellucci a Spoleto, bella e sorridente. Vita molto ritirata, solo qualche foto da casa Menotti

27 agosto 2020 a

La splendida Monica Bellucci a Spoleto per vestire i panni di Maria Callas è arrivata nella serata di mercoledì 26 agosto, con il suo staff e ha fatto vita ritiratissima. Si è concessa soltanto per qualche foto da casa Menotti in piazza Duomo. Questa sera, 27 agosto, al teatro Romano è in programma dalle ore 20.30 la prima italiana dello spettacolo "Maria Callas, lettere e memorie". Bellucci indosserà un abito appartenuto alla stessa Callas, prestato dalla collezione italiana My private Callas, rimasto chiuso per oltre 60 anni, e mai indossato da nessun’altra. Monica Bellucci è apparsa in gran forma e sorridente.