Presa Diretta, puntata sul terremoto su Rai 3: ospita il sindaco di Norcia Alemanno

Presa Diretta, il programma di Rai3 condotto da Riccardo Iacona, dedica questa sera - lunedì 24 agosto - una puntata dedicata al quarto anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, sarà ospite del programma, insieme a Carlo Cottarelli economista e direttore dell’Osservatorio per i Conti Pubblici Italiani, Mario Tozzi geologo e divulgatore scientifico e Cesare Spuri, direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per la Regione Marche. "A 4 anni dalla prima scossa un pezzo dell’Italia centrale è ancora in ginocchio e rischia di spopolarsi definitivamente. Le macerie non ancora rimosse del tutto, i cantieri privati e quelli pubblici che non riescono a partire, le imprese che non ce la fanno più, la popolazione sparsa tra hotel, casette e container. I sindaci che denunciano: c’è troppa burocrazia", spiega una nota della produzione, anticipando i contenuti della puntata.