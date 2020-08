Festival dei Due Mondi di Spoleto, già incassati 79 mila euro

In moltissimi hanno seguito gli spettacoli da casa in diretta streaming

Si è concluso il primo fine settimana lungo della 63a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il pubblico è tornato fiducioso nei luoghi del Festival, affluendo nei teatri con la stessa passione degli ultimi anni, nonostante il giustificato timore e le regole imposte dall’emergenza sanitaria. Il tasso di occupazione è stato altissimo sia in Piazza Duomo che al Teatro Romano, i due spazi all’aperto scelti per le rappresentazioni di questa edizione speciale. In Piazza Duomo la capienza autorizzata è di 620 posti, mentre al Teatro Romano è di 280. Sono stati emessi 1.675 biglietti per un incasso totale delle quattro serate di 79.086 euro. Il dato nuovo di quest’anno è quello che riguarda il pubblico da casa. In moltissimi hanno seguito gli spettacoli del primo fine settimana grazie alle dirette streaming su festivaldi spoleto.com, repubblica.it e italiafestival.tv.