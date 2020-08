Grave motociclista di 43 anni, incidente durante il campionato europeo in salita

24 agosto 2020 a

Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto. Centauro in prognosi riservata. Motociclista di 43 anni ferito gravemente durante il Campionato europeo di velocità in salita che si è disputato a Forca di Cerro, nel territorio di Spoleto. L’incidente si è verificato domenica 23 agosto intorno alle 16.30. I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori del Cisom (Corpo italiano soccorso dell’ordine di Malta) di Spoleto con i medici che hanno intubato e stabilizzato lo sportivo abruzzese prima di consegnarlo al 118. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari che hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato allo stadio comunale di Spoleto, dove nel frattempo il 43enne era stato trasportato in ambulanza. Il trasferimento con il mezzo aereo all'ospedale di Perugia è avvenuto in codice rosso, mentre sul percorso di gara operavano i carabinieri del tenente Raffaele Falginella per tutti i rilievi del caso. Secondo la prima ricostruzione emersa, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in uscita da una curva e si sarebbe schiantato contro il muretto che si alza al lato della strada di montagna.