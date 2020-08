Umbria, camper distrutto dall'esplosione di due bombole

23 agosto 2020 a

Prima le fiamme nel camper, poi una doppia esplosione udita da diverse persone e l’incendio che divampa nel bosco circostante, tanto che è servito richiedere l’intervento dell’elicottero per domarlo.

Due turisti settantenni provenienti dalla provincia di Macerata sono rimasti feriti a seguito dell’incendio e della detonazione che nel pomeriggio di sabato 22 ha distrutto il camper con cui avevano raggiunto la Valnerina per un weekend di vacanza e diversi veicoli parcheggiate nelle vicinanze. I due sono sempre rimasti coscienti durante le operazioni di soccorso, con il personale del 118 che, dopo i primi accertamenti compiuti nell’area di sosta in zona Serravalle (Norcia), a poche decine di metri dalla statale Tre Valli e dal ponte che segna il bivio per Cascia, ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Spoleto.