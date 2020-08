Umbria, prende fuoco camper, esplodono due bombole: feriti e auto danneggiate

22 agosto 2020 a

Incendio nel pomeriggio di sabato 22 agosto in Valnerina, per la precisione a Serravalle, dove le fiamme hanno interessato il camper di una coppia di pensionati della provincia di Macerata, fermo in un'area sosta. Le fiamme hanno fatto esplodere le bombole che erano all'interno del camper, danneggiando una decina di auto che erano parcheggiate nell'area. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che ha prestato le prime cure ai due 70enni che per fortuna non sono risultati gravi. L'incendio del camper ha innescato pure un incendio nella zona collinare circostante.