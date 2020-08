In centro senza la mascherina, cinque multe da 400 euro

22 agosto 2020 a

a

a

Allarme Coronavirus, cinque multe per violazione dell’ultima ordinanza che impone l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 anche all’aperto in luoghi a rischio assembramento. Succede a Norcia, in provincia di Perugia, dove la polizia locale ha elevato le sanzioni da 400 euro a seguito dell’obbligo di indossare il dispositivo di protezione, obbligo che vale per tutti ad esclusione dei bimbi da zero a sei anni in corso Sertorio, piazza San Benedetto, via Mazzini, via Roma, piazza Vittorio Veneto, via Marconi, giardini pubblici, viale della Stazione. Ormai dovrebbe essere chiaro che in questa fase l'attenzione deve essere ancora più alta delle settimane passate.