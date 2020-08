Festival dei Due Mondi, annullati i fuochi d'artificio

21 agosto 2020 a

a

a

Dopo un incontro che si è tenuto venerdì 21 agosto in municipio a Spoleto tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti della sicurezza pubblica, per esaminare la possibilità dello svolgimento del tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio, è stato deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico che di solito chiude il Festival dei Due Mondi per mancanza delle condizioni necessarie ad assicurare la pubblica incolumità. L’annullamento è stato dettato dalla particolare caratteristica dei luoghi adiacenti lo spettacolo (la vasta zona di San Pietro lungo la statale Flaminia) e dal numeroso assembramento che, di solito, caratterizza l’evento. Il rischio comporta riflessi sull’azione di prevenzione della diffusione del Covid svolta dalle autorità nazionali, da ultimo con ordinanza del Mmnistero della Salute del 16 agosto.