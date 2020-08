Umbria, a Spoleto apertura con applausi al Festival dei Due Mondi

Il mito di Orfeo conquista piazza Duomo

Il mito di Orfeo ha conquista piazza Duomo. Non poteva esserci debutto migliore per la 63esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, inaugurato in grande stile giovedì 20 agosto dall’opera composta da Claudio Monteverdi nel 1607 e diretta dal regista Pier Luigi Pizzi. La manifestazione propone oggi venerdì 21 agosto, alle ore 20.30 al teatro Romano, “I Messaggeri” di Emma Dante (sold out) mentre domani piazza Duomo ospiterà “Arianna, Fedra, Didone” con Isabella Ferrari: i biglietti sono acquistabili sul sito www.boxol.it. Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli il Comune ha deciso di apportare alcune modifiche alla viabilità in centro storico.