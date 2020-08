Umbria, cambi in diocesi: chi sono i nuovi responsabili

Le decisioni sono dell'arcivescovo Renato Boccardo

Nuove nomine e nuovi incarichi nell'archidiocesi di Spoleto-Norcia. Tra le più significative quella di don Sem Fioretti a nuovo vicario generale. Succede a monsignor Luigi Piccioli, in carica per 18 anni. Don Edoardo Rossi è il nuovo direttore della Caritas. Tra i nuovi incarichi e le nuove nomine decise dall'arcivescovo Renato Boccardo ci sono 4 nuovi vicariati. A don Davide Travagli è stato assegnato quello all’episcopale per il clero, a don Vito Stramaccia per la pastorale missionaria, a don Edoardo Rossi per la testimonianza e il servizio della carità e monsignor Giampiero Ceccarelli per la ricostruzione post-sismica. L’arcivescovo ha inoltre costituito una equipe diocesana per la pastorale della famiglia, chiamandone a far parte i coniugi Francesco e Laura Carlini, Manuele e Valentina Mercuri e Alessandro e Alessandra Nannucci. Tutte le nomine avranno effetto dal 1 ottobre.