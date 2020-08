Umbria, tutto pronto a Spoleto per il Festival dei Due Mondi

In via Saffi vetrina per l'artigianato umbro

Non soltanto grandi nomi del mondo della cultura. Spoleto, nell’ambito della 63esima edizione del Festival dei Due Mondi al via giovedì 20 agosto alle ore 20.30 con “L’Orfeo” in piazza Duomo, ospiterà anche le eccellenze dell’artigianato artistico umbro. Nella sala degli Ori in via Aurelio Saffi, infatti, è stato allestito uno show room dedicato al meglio delle produzioni orafe e delle ceramiche. Numerosi i manufatti in vetrina, realizzati da 13 professionisti del settore. Otto gli spettacoli spalmati in due week end lunghi, cambia anche l'accesso alla Ztl e l'orario delle scale mobili aperte fino alle 1 di notte nei giorni degli spettacoli.