Umbria, picchiato in vacanza nel parcheggio di una discoteca

Aveva sorpreso alcune persone ad urinare sulla sua auto

Un pestaggio in piena regola. Brutta avventura a Gallipoli per un 24enne residente a Spoleto (originario di Lecce) accerchiato e picchiato per aver cercato di difendere la sua auto. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio di una nota discoteca di Sannicola: il giovane, che si trova nella località marittima pugliese in vacanza insieme ad un amico, una volta uscito dalla struttura ha notato che un gruppo di persone stava urinando sulla sua Renault Captur. Alle rimostranze del ragazzo, il branco ha reagito in maniera feroce e violenta. Il giovane è finito all'ospedale, per lui prognosi di sette giorni.