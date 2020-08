Umbria, a Spoleto alberghi sold out fino al 23 agosto

12 agosto 2020 a

“Mai così tanti turisti ad agosto: quasi tutte le strutture alberghiere di Spoleto sono piene fino al 23”. Arriva da Carlo Dello Storto, presidente del ConSpoleto, il consorzio degli albergatori spoletini, la conferma di quello che è sotto gli occhi di tutti, ossia l’invasione di turisti scattata il weekend scorso e destinata , in base alle prenotazioni, a protrarsi per buona parte del mese. Insomma sul fronte turistico arrivano buone nuove per certi versi anche impensate, visto come era iniziata la stagione. E non va dimenticato che poi c'è pure il Festival dei Due Mondi, seppur in edizione ridotta.