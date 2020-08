Umbria, rubavano nelle auto in sosta a Campello sul Clitunno: sgominata banda

Agiva soprattutto in prossimità della pista ciclabile

Brillante operazione dei carabinieri di Campello sul Clitunno che hanno arrestato tre stranieri, uno finito ai domiciliari e gli altri due con obbligo di firma, per una serie di furti perpetrati all’interno delle auto parcheggiate lungo la pista ciclabile Spoleto-Assisi, in località Marrogia di Campello. L’operazione portata avanti dai militari si è concretizzata quando uno dei tre è stato pizzicato in flagranza di reato. Era intento a forzare un’auto, ma questa volta l’operazione è stata interrotta dall’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. La banda una volta individuata l’automobile lasciata in sosta dai proprietari, la forzavano per appropriarsi di tutto quello che si trovava all’interno. Portafogli soprattutto.