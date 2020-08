Umbria, a Spoleto incidente sulla Flaminia tra auto e pullman: un ferito

08 agosto 2020 a

Incidente frontale sabato mattina 8 agosto intorno alle 7.30 lungo la strada Flaminia. I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto hanno estratto da una Opel corsa un uomo rimasto ferito nello scontro frontale con un pullman. L'uomo è rimasto sempre cosciente. I sanitari del 118 che lo hanno preso in cura lo hanno accompagnato al Santa Maria di Terni. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 anche la polizia stradale, per i rilievi del caso e per regolamentare il traffico di solito molto intenso sulla Flaminia.