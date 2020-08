Spoleto, vince un milione: la donna ancora incredula. Festa grande alla tabaccheria edicola

06 agosto 2020 a

a

a

Come già noto, è una donna la fortunata vincitrice di un milione di euro a Spoleto. Una cliente abituale della tabaccheria edicola di Massimo Corsaletti (in piazzale Giovanni Polvani), che già in passato aveva tentato la fortuna acquistando gratta e vinci. Mercoledì 5 agosto la dea bendata ha deciso di baciarla e la signora grazie ad una scheda del concorso 100x ha centrato una vincita che le cambierà la vita. Conosciuta, di mezza età, apprezzata, ha rischiato addirittura di svenire quando si è resa conto che aveva tra le mani un biglietto da un milione. Il giorno dopo è ancora festa grande nella tabaccheria edicola. Corsaletti ha esposto un grande cartellone fuori dal locale che annuncia l'incredibile vincita, mentre la fortunata signora pare sia ancora incredula.