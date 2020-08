Spoleto, vince un milione al Gratta e vinci. La fortunata è una donna del posto

Il titolare della tabaccheria: "Stavamo per svenire"

La fortuna bacia l'Umbria e segnatamente Spoleto. Vincita da sogno, oggi mercoledì 5 agosto 2020 alla tabaccheria-edicola di Massimo Corsaletti in piazzale Giovanni Polvani. Nel tardo pomeriggio una donna ha vinto un milione con un Gratta e Vinci 100x.

Incredulità prima e tanta gioia poi sul volto della donna, che secondo quanto si apprende è una frequentatrice dell’esercizio commerciale della stazione ferroviaria di Spoleto. Felice anche il titolare della tabaccheria, dove si erano già registrate altre vincite in passato, ma questa è davvero sensazionale. “Stavamo quasi per svenire entrambi – racconta Corsaletti – e non potevamo crederci e invece era tutto vero”.