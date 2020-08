Spoleto, nuova illuminazione per i tesori della città

Stanziati 350 mila euro per impianti innovativi

Filippo Partenzi 03 agosto 2020 a

a

a

Pronto un investimento da oltre 350 mila euro per migliorare l’arredo urbano del centro storico di Spoleto e non solo. Nello specifico, le risorse a disposizione del Comune consentiranno di attivare un sistema innovativo di illuminazione a risparmio energetico volto a valorizzare alcuni dei principali luoghi e opere d’arte del territorio.

A beneficiarne saranno piazza Duomo (104.767 euro), palazzo Collicola (221.018), varie sculture presenti in città (il “Teodelapio” di Alexander Calder, la “Colonna del Viaggiatore” di Arnaldo Pomodoro, “Spoleto 1962” di Nino Franchina e “Colloquio spoletino” di Pietro Consagra per un totale di 8.646 euro), l’Arco di Druso e Germanico (11.314) e la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (15.518) di via Filitteria, che ospita un affresco raffigurante il “Martirio di Thomas Becket da Canterbury” databile al primo quarto del XIII secolo. I dettagli sono contenuti nella delibera di giunta numero 76 pubblicata nell’albo pretorio dell’Ente: rispetto a quanto programmato inizialmente, dalla lista sono stati rimossi la basilica di San Salvatore e palazzo Ancaiani (entrambi chiusi a causa dei danni prodotti dal sisma del 2016), la fontana di piazza del Mercato e la statua “Dono di Icaro” di Beverly Pepper ritenuta “difficilmente illuminabile” in quanto “posta sotto la torre faro dell’ingresso sud”.

La progettazione esecutiva e definitiva dell’intervento, assegnata nel 2018 alla società Idea Srl, è stata approvata di recente dalla giunta. Il prossimo passo consisterà nella pubblicazione della gara per assegnare le operazioni di realizzazione degli impianti: le procedure scatteranno, fa sapere l’Amministrazione, non appena saranno pronti il bilancio di previsione 2020- 2022 e il piano triennale degli investimenti. I lavori, finanziati sia con i fondi di “Agenda Urbana” che attraverso apposite risorse stanziate dal Municipio, comporteranno una spesa complessiva pari a 361.265 euro.

L’iniziativa è ritenuta strategica dal Comune, in quanto la messa in funzione di punti luce di ultima generazione consentirà di valorizzare e potenziare “il patrimonio culturale esistente e le aree del ce-tro in una logica di sviluppo e di attrattività del territorio”.

Nel frattempo, sempre nell’ambito di “Agenda Urbana”, sono in corso di svolgimento i lavori di messa in sicurezza di viale Martiri della Resistenza (152.960 euro): finora è stato realizzato un nuovo marciapiede davanti l’area di ingresso del percorso meccanizzato della “Posterna” e l’Istituto di istruzione superiore tecnico professionale “Giovanni Spagna” mentre stanno andando avanti le operazioni davanti il supermercato “Tigre” e lungo via Interna delle Mura.