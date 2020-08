Spoleto, scuole: lavori in cinque istituti superiori

Interventi per 117 mila euro da parte della Provincia

Sono cinque le scuole superiori di Spoleto interessate da interventi di manutenzione e adeguamento alle norme anti contagio che verranno realizzati dalla Provincia di Perugia, per un costo di 117 mila euro.

Ma ce n’è uno tra questi che assume un significato decisamente più importante per la scuola interessata. Sì, perché anche se per il momento saranno solo due i locali interessati, la particolarità sta nel fatto che questi fanno parte integrante di quel Chiostro, del giardino al suo interno e dell’originario refettorio affrescato con scene di vita francescana.

Un chiostro attiguo al San Paolo inter vineas che da 13 anni ospita l’Istituto Alberghiero e considerato, tra i più antichi, se non il più antico, dell’Umbria ma che con il passare del tempo, e a causa del progetto di recupero mai finanziato, sta cadendo sempre più nel degrado. Locali “che verranno adibiti a spogliatoi ma intervento che da anni veniva richiesto” ha spiegato l’ingegner Ponti della Provincia di Perugia e parole poi confermate dalla dirigenza della scuola.

“E’ solo una piccola cosa, ma speriamo propedeutica per il recupero, anche se a piccoli passi, dell’intero chiostro”, ha detto la dirigente amministrativa dell’Alberghiero, Maria Margherita Lezi. Ma se questo intervento da parte della Provincia rappresenta anche un valore aggiunto per quel plesso, non certo meno importanti, dal punto di vista strutturale, sono le altre quattro opere che la Provincia eseguirà nelle altre scuole superiori. All’Itis verrà fatto un intervento per l’impermeabilizzazione di alcuni locali adesso inaccessibili; all’Iis “Spagna” è in programma la ristrutturazione dei servizi igienici. All’Ipsia, che ospita anche lo Scientifico, all’interno del quale verranno realizzati tramezzi per sfruttare al meglio gli spazi esistenti e il Classico, dove verranno invece i tramezzi verranno demoliti, si provvederà all’adeguamento degli impianti e alla tinteggiatura