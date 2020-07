Umbria, a Castel Ritaldi schianto tra auto e Vespa: c'è un ferito

E' stato trasportato in ospedale

Schianto tra auto e Vespa a Bruna di Castel Ritaldi dove i sanitari del 118 hanno soccorso il 68enne che viaggiava sul ciclomotore. L’anziano dopo l’impatto con la Fiat Panda, avvenuto per cause da stabilire, è volato a terra, coi soccorritori che, compiuti i primi accertamenti in carreggiata, hanno optato per il trasferimento diretto all’ospedale di Terni. Il settantottenne a seguito dell’incidente e della caduta sull’asfalto ha riportato una serie di contusioni non gravi e, dopo tutti i controlli, i medici del Santa Maria hanno emesso una prognosi di dieci giorni. La dinamica dello schianto avvenuto lungo la provinciale Tuderte, poco oltre la stazione di rifornimento carburanti, è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.