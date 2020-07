A Spoleto aiuti ai commercianti, fino a 120 rate per pagare le tasse comunali

Filippo Partenzi 21 luglio 2020 a

A Spoleto via libera dalla commissione normativa alla rateizzazione dei tributi. L’emendamento al regolamento comunale, contenuto nella mozione presentata nel corso dell’ultima seduta del consiglio da Fratelli d’Italia e approvata all’unanimità dall’intera assemblea, concede ai commercianti spoletini la possibilità di pagare le cartelle esattoriali fino a 120 rate alla luce della difficile situazione economica causata dall’emergenza Coronavirus.

Il documento è stato inviato alla Giunta e in seguito arriverà sui banchi del massimo consesso cittadino per la necessaria discussione. Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Polinori: “La proposta iniziale della Giunta prevedeva, per quanto riguarda la rateizzazione, una soglia minima di 50 mila euro ma a Spoleto non esistono aziende che pagano importi del genere. Ho quindi spinto per riportare il discorso ad una dimensione realistica. Se un’impresa del territorio si trova in una situazione di comprovata ed oggettiva difficoltà è giusto aiutarla e darle la possibilità di dilazionare i pagamenti”.

Non finisce qui, perché durante la prossima riunione della prima commissione (bilancio e programmazione finanziaria), presieduta da Roberto Ranucci, FdI illustrerà anche le altre richieste della mozione considerando “il grave disagio che vive il tessuto economico della nostra città” tra cui: la creazione di un fondo di aiuti da destinare alle attività “colpite e provate già dal sisma del 2016 ed oggi dal lockdown” nonché l’azzeramento, o riduzione, delle imposte “come accaduto in molti Comuni”. “Si tratta di provvedimenti - ha affermato Polinori - che verranno inseriti nel bilancio previsionale. Come Fratelli d’Italia saremo molto vigili sulle tempistiche: vogliamo che l’iter si concluda in maniera veloce”.