Umbria, a Spoleto controlli sulla strada: multati dieci automobilisti

Potenziati i controlli dei carabinieri della compagnia di Spoleto nelle principali arterie stradali del territorio. I numerosi posti di blocco attuati durante lo scorso week end, anche al fine di prevenire gli incidenti che in questo particolare periodo dell’anno tendono ad aumentare a causa della bella stagione e del traffico veicolare sempre più intenso, hanno permesso di fermare 130 veicoli. Inoltre sono state elevate una decina di multe per violazioni al codice della strada. Naturalmente non sono mancati i controlli nei luoghi della movida, viste le disposizioni ricevute dal livello superiore.