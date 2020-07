Truffe in nome dell'Avis. Il presidente Grifoni: "Non siamo noi a chiedere soldi"

20 luglio 2020 a

a

a

“L'Avis di Spoleto avverte che stanno telefonando a nome dell'associazione per richiedere contributi di denaro. E’ una truffa”. A lanciare l’allarme è il presidente dell’associazione dei donatori di sangue di Spoleto, Sergio Grifoni. Nei giorni scorsi ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini chiamati da qualcuno per chiedere un'obolo”. “L'Avis ottiene contributi volontari nel rispetto della massima legalità e tracciabilità – aggiunge Sergio Grifoni – consigliamo quindi a chi dovesse essere interpellato per tale scopo di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine”. Quello che appare invece uno scherzo, ma che non lo è affatto, è la vela che sta girando in questi giorni in città dove campeggia la foto di una persona con la mascherina sugli occhi mentre grida: “Non serve coprirsi gli occhi, c’è bisogno di sangue. Prima di andare in vacanza, andiamo a donare”. Un appello sicuramente singolare ma che il presidente Grifoni spera sia impattante su tutte quelle persone che hanno la facoltà a compiere un gesto importante per il prossimo.