Spoleto-Campello, sblocco del raddoppio ferroviario entro il 2021: l'impegno del viceministro Cancelleri

La visita

17 luglio 2020

Lo sblocco dell’impasse del raddoppio ferroviario Spoleto-Campello da rendere operativo “entro il 2021”, la realizzazione di una nuova linea a doppio binario della lunghezza di circa 22 chilometri tra Terni e la città del Festival e la conferma che le risorse per la riqualificazione della Somma (pari a 14 milioni di euro) sono state già stanziate.

Ha fatto tappa anche a Spoleto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, giunto in Umbria per effettuare una serie di sopralluoghi nei cantieri aperti e verificare il completamento dei lavori sul viadotto Montoro, che da oggi riaprirà al traffico veicolare. Ad accoglierlo in Comune il sindaco Umberto de Augustinis e l’assessore regionale Enrico Melasecche, con i quali ha fatto il punto della situazione sulle opere da attuare al fine di far uscire l’area dall’attuale isolamento in cui si trova e rilanciare l’economia locale. A partire dal potenziamento della linea Orte-Falconara, definita di primaria importanza visto che “collegherà due versanti e 2 economie diverse dell’Italia” garantendo “benefici anche ai territori più interni”. Parlando del tratto Spoleto-Campello, Cancelleri è stato chiaro: “Si tratta di un lotto che si sta trascinando avanti da ormai 16 anni, è una vergogna. Non esistono altri termini - ha commentato - per definire questa vicenda. Chi governa ha la responsabilità di trovare soluzioni e mi prendo l’impegno di chiuderla in tempi brevi: le fasi di attivazione, da come mi ha riferito Rfi, saranno completate ad inizio 2021 poi dovremo essere bravi ad effettuare quel pressing nel cantiere per rendere finalmente attiva la linea nei mesi successivi”. Per quanto riguarda invece la Flaminia, i fondi consentiranno di migliorarne la percorribilità e renderla più sicura. “La progettazione degli 11 interventi da parte di Anas, interamente finanziati, sta andando avanti”. I lavori, una volta pronti i documenti, prenderanno il via in maniera scaglionata onde evitare di congestionare il traffico nell’arteria. Ulteriori somme verranno utilizzate per riaprire, tra due mesi, la bretella tra Eggi e Spoleto.

“C’è tanto da fare - ha detto Cancelleri - ma c’è anche molta Umbria nei tavoli del Mit. I cantieri fermi li abbiamo fatti ripartire e altri abbiamo intenzione di inaugurarli prossimamente. Una terra così bella ha bisogno di infrastrutture funzionanti ed efficienti per poter essere fruita agevolmente dai suoi abitanti ed essere apprezzata per quello che merita dai tanti turisti che vengono a visitare questa meravigliosa regione. Ho chiesto al sindaco e all’assessore regionale di inviare al Ministero una lettera contenente le opere che ritengono davvero strategiche - ha concluso il rappresentante del Governo - tra le quali può rientrare la pista ciclabile Spoleto-Norcia, che mi dicono sia una delle più belle d’Europa”.