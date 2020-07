Spoleto, il sindaco annuncia una stretta sulla movida: "Troppi rischi"

Filippo Partenzi 15 luglio 2020 a

“Dovremo limitare di nuovo il traffico nel centro storico durante il week end: c’è chi abusa della libertà che è stata concessa fino ad oggi”. Lo ha annunciato il sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis, nel corso di un videomessaggio pubblicato sui canali social del Comune. “Stiamo vivendo una situazione di crisi enorme, paragonabile esclusivamente al dopoguerra. L’emergenza è tuttora presente così come le nubi sinistre che lasciano presagire un ritorno di fiamma del Covid in Italia. La vita notturna sfrenata è quindi meglio evitarla”. Al momento la Zona a traffico limitato (con accesso in viale Matteotti, via Esterna delle mura, piazza San Domenico e piazzetta Porta San Lorenzo) è sempre aperta mentre soltanto nella Ztl A1 (ingresso in via della Trattoria e in via Brignone - Chiesa di Sant’Ansano) il transito e la sosta sono vietati ai non autorizzati.

Novità in arrivo, poi, per quanto riguarda il bocciodromo situato nel parco Chico Mendez. “La prossima settimana - ha spiegato il primo cittadino - dovrebbe essere pronto e provvederemo a pubblicare un avviso per assegnarne la gestione. Impianti sportivi del genere non possono essere affidati per amicizia, bensì attraverso una regolare gara pubblica che consenta a chiunque di partecipare”. Stesso discorso per lo stadio comunale, che sarà oggetto di un ulteriore bando. “Tutte le strutture spoletine dovranno essere utilizzate al meglio”.

Annunciata anche l’organizzazione a breve di un incontro pubblico sul tema del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara. “I lavori sono in corso e il tratto Terni-Spoleto, che a noi sta particolarmente a cuore, dovrebbe essere nuovamente attenzionato. Inoltre - ha detto il sindaco - pare che ci siano pure i finanziamenti necessari. Speriamo di poter dare notizie buone in occasione del convegno”.

Un passaggio, infine, sulla vicenda delle scuole: “Non vi nascondo che riaprirle costituirà un’impresa piuttosto seria, a causa del fatto che la legislazione in materia è complessa e di complicata attuazione. Ciò nonostante, lavoreremo affinché si possa arrivare ad una soluzione adeguata”.