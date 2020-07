Umbria, per fioritura di Castelluccio rivoluzionata la viabilità

Si punta ad evitare il caos dei weekend precedenti

11 luglio 2020

a

a

Rimosso il semaforo nel secondo tratto della strada per Castelluccio del versante umbro, quella che da Norcia sale fino al Pian Grande. E scatta anche l'ordinanza della Provincia di Perugia per il divieto di fermata e sosta da oggi al 31 agosto su circa 10 chilometri dello stesso tracciato, ossia nei tratti con vista sulla fioritura di conseguenza risultati i più critici negli ultimi due weekend, segnati dall'invasione dei turisti e dal caos traffico. Sono le misure per la viabilità prese dalla Provincia di Perugia in vista del weekend di sabato 11 e domenica 12 agosto.