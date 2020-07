Umbria, a Spoleto abbandona la ragazza in overdose e scappa: denunciato

Decisivo l'intervento di una passante

10 luglio 2020 a

a

a

Una ragazza priva di sensi trovata da una passante in un’area verde alle porte di Spoleto: è questo il quadro che si sono trovati di fronte i carabinieri della Compagnia della città del Festival. Una 24enne – proveniente dalla Toscana – giunge in Umbria per trascorrere il fine settimana con il ragazzo conosciuto pochi mesi prima. Una situazione in apparenza normalissima, ma fin da subito la coppia inizia a consumare alcool e ad assumere droga (procurata da lui). Poi lui, 44enne di Foligno, propone alla ragazza di assumere un mix di farmaci per poter continuare lo “sballo”. Ma la ragazza inizia a stare male e finisce in overdose. Lui scappa, abbandonando la malcapitata in un’area verde. Per fortuna la presenza della ragazza viene notata da una passante, che chiama i soccorsi e la giovane viene salvata, Dopo le indagini il 44enne folignate viene denunciato.