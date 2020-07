Umbria, a Spoleto lite tra automobilisti, ventenne ferito alla testa

Determinante l'intervento di un ispettore libero dal servizio

Cinquantenne denunciato per lesioni personali aggravate e ventenne ferito alla testa. Una lite tra automobilisti all’origine dell’aggressione che si è consumata in viale Trento e Trieste a Spoleto, all’altezza dei giardini pubblici, dove è intervenuto un ispettore libero dal servizio della Scuola di polizia, che casualmente ha assistito alla scena, e ha richiesto l'aiuto degli uomini della squadra volante. In tutto coinvolte tre persone, un 20enne ha riportato ferite alla testa che hanno chiesto il ricorso ai sanitari dell'ospedale spoletino. Indaga il commissariato della città del Festival.