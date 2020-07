Umbria, a Cascia scontro tra motorino e trattore, giovane in prognosi riservata

L'adolescente ricoverato all'ospedale di Terni

03 luglio 2020 a

a

a

Schianto tra ciclomotore e trattore nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Il personale sanitario è intervenuto nella frazione di Maltignano di Cascia per soccorrere il minorenne che viaggiava in sella al mezzo su due ruote. Si tratta di un 17enne residente in zona che, dopo i primi accertamenti, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Terni. Ancora nella giornata di giovedì l’adolescente risultava ricoverato con prognosi riservata, ma non correrebbe pericoli di vita. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto nella frazione casciana.