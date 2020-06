Umbria, a Spoleto raggira due anziani e sfila la collanina dal collo

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri

28 giugno 2020 a

a

a

“Non ti ricordi di me?” e poi gli sfila la collanina d'oro dal collo. Sono due i furti con destrezza consumatisi ai danni di altrettanti anziani di Spoleto che, nella prima periferia, sono stati avvicinati da una donna che, mostrando un gran sorriso, si è intrattenuta con loro qualche minuto conversando per poi allontanarsi. Sui due episodi indagano i carabinieri del capitano Aniello Falco che hanno raccolto le denunce presentate dalle vittime derubate tra San Nicolò e Pontebari. A portare a segno i colpi potrebbe essere stata la stessa donna, ma per stabilirlo, naturalmente, non bastano le descrizioni sommarie fornite dagli anziani.