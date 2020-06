Umbria, muore primario di cardiologia: in lutto gli ospedali di Foligno e Spoleto

E' stato anche direttore del dipartimento di emergenza urgenza

24 giugno 2020 a

Giorgio Maragoni, primario per tanti anni della Cardiologia dell’ospedale di Spoleto e successivamente dell’ospedale di Foligno e direttore del dipartimento di Emergenza Urgenza dell’azienda sanitaria. Si è spento dopo una lunga malattia nella sua abitazione di Corciano. Malgrado il peso della malattia non è venuto meno ai suoi impegni professionali al servizio dei pazienti garantendo sempre una costante presenza nei reparti ospedalieri. Molto apprezzato e stimato nella comunità cittadina e negli ambienti scientifici, il dottor Maragoni "rappresenta un esempio di dedizione, cortesia, disponibilità per i tanti pazienti che ha assistito e per i tanti colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco" scrive la Usl 2 in una nota.