Spoleto, si arrampica sulla tettoia per raggiungere la casa dell'ex: risponderà di violazione di domicilio

17 giugno 2020

Arrampicandosi su una tettoia avrebbe raggiunto il piano superiore dell'abitazione della ex che, terrorizzata, ha chiuso di corsa tutte le finestre, si è rifugiata nello scantinato e chiesto aiuto alla polizia. Ha raccontato al giudice Luciano Padula quanto accaduto l'agosto scorso mentre era nella sua casa di Foligno, la cinquantenne nel processo in cui è imputato l'ex fidanzato 28enne di origini campane che davanti al tribunale di Spoleto si difende dall'accusa di violazione di domicilio.