Isola dei famosi, Vera Gemma contro Francesca Lodo: "E' sempre appiccicata a Gilles Rocca"

Francesco Fredella 12 aprile 2021 a

a

a

Vera Gemma, adesso sbotta. E succede di tutto. Perché Gemma attacca Francesca Lodo: “E’ sempre appiccicata a Gilles Rocca”. Una vera cannonata che lascia senza fiato gli amanti del’Isola dei famosi. Vera Gemma è davvero scatenata contro alcuni naufraghi. E parlando con Elisa Isoardi e Miryea Stabile, svela di non sopportare gli atteggiamenti di Francesco Lodo. Ma, come mai, Gemma prende di mira la Lodo? Forse prova qualcosa nei confronti di Gilles Rocca (bello come il sole)? Mistero.

Isola dei Famosi 2021, salta la puntata: ecco il motivo. Duro colpo per Ilary Blasi

Gemma, lo ricordiamo, è fidanzata con Jeda (più giovane di lei). C’è un bel rapporto di grande feeling. Non c’è alcun tipo di gelosia. E per questo motivo che Vera ha sparato quella cannonata contro Lodo? Forse punta su Gilles? Il bel calciatore, ex concorrente di Ballando con le stelle, sta facendo strage di cuori. Ma Vera Gemma è un fiume in piena e prende di mira Ubaldo Lanzo. “E’ un personaggio fuori dalle righe”, dice. Sembra l’Isola degli attriti. L’isola degli scontri.

Valeria Marini a Supervivientes, l'Isola dei famosi di Spagna: in valigia un bikini selvaggio | Video

Jeda, fidanzato di Vera Gemma, potrebbe sbarcare presto in Honduras a consolare la sua donna. E solo pochi giorni fa all’Isola dei Famosi Miryea Stabile era stata rassicurata da Vera Gemma e da Elisa Isoardi. “Il mare è pieno di pesci, quando devo pescare non ci sono”, aveva detto l’ex volto de La pupa e il secchione e dopo si è lasciata andare a uno sfogo. Durissimo. Ma Gemma è intervenuta a consolarla: “Sei la prova del fatto che nessuno deve permettersi di giudicare una persona se non la conosce a fondo”.

Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida si è ritirato. In arrivo altri quattro nuovi naufraghi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.