Torna Tiki Taka con Piero Chiambretti e gli opinionisti Zazzaroni e Cruciani: ospite lo speaker del Torino

Torna l'appuntamento con Tiki Taka La Repubblica del pallone, il talk show condotto da Piero Chiambretti in onda dalle 23,40 su Italia1. Un talk show che parla di calcio in maniera decisamente ironica, pur con diversi ospiti addetti ai lavori. Nella puntata di lunedì 1 marzo ovviamente si parlerà del tentativo di fuga dell'Inter, del Milan che non molla e delle difficoltà della Juventus di Andrea Pirlo.

Non mancheranno infatti come al solito, polemiche e battibecchi tra gli opinionisti: da Auriemma a Zazzaroni passando per Graziani e Cruciani, con Mughini assente oramai da tempo. E poi le tantissime bellezze femminili da copertina. Tra gli ospiti di lunedì 1 marzo, lo speaker del Torino, Stefano Venneri.

Manca invece da un po’ la bellissima Francesca Brienza, giornalista e tifosa della Roma nonché compagna del tecnico Rudi Garcia. Ma soprattutto, praticamente dall’inizio del nuovo anno, non c’è più Giampiero Mughini. Qualcosa deve essere cambiato dalla lite furibonda che lo stesso Mughini ha avuto con Auriemma in occasione della morte di Maradona.

