Stasera in tv 15 gennaio, su Italia 1 Freedom oltre il confine: da San Francesco da Paola al castello del Fumone

Stasera in tv, 15 gennaio, seconda puntata del 2021 per Freedom oltre il confine, il programma di approfondimento condotto da Roberto Giacobbo, inizio alle ore 21.20 su Italia 1. Obiettivo sul santuario di san Francesco da Paola, in Calabria. E' l'occasione per raccontare la storia del santo che arrivava da una famiglia agiata e ha scelto una vita fatta di privazioni e solitudine. Giacobbo scenderà nei sotterranei di una chiesa del comune di Sotterra per scoprire una sorprendente immagine della Maddalena. Poi il castello di Fumone, nel Lazio, che vanta mille anni di storia e leggende. Tra le sue mura è custodita anche la mummia di un bambino. Si sostiene inoltre che la mamma faccia ancora avvertire la sua presenza. Ancora: Museo dell'impossibile. Si parlerà dell'alchimia e di alcuni segreti, come ad esempio la creazione dell'homunculus, l'uomo in miniatura. Infine gli animali e la loro intelligenza: dai pesci al cane. Telecamere nei laboratori del Centro Interdipartimentale Mente e Cervello per filmare dal vivo l’esecuzione di alcuni test.

