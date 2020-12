ItaliaSì, anticipazioni di sabato 5 dicembre: da Marco Liorni tra gli ospiti Dodi Battaglia e Maria Falcone

05 dicembre 2020 a

a

a

Appuntamento con il talk show su Rai1 dalle 16,25. Sabato 5 dicembre andrà in onda ItaliaSì, condotta da Marco Liorni. Tante le storie che verranno raccontate nel corso della puntata. Tra queste quella di Piero Barabani, autore storico di Pupo, che racconterà la sua esperienza a The Voice Senior. E poi Elisa, sposata con un egiziano, non riesce a riportare in Italia sua figlia e chiede così aiuto al programma. Tra gli ospiti anche Dodi Battaglia, che festeggia i 50 anni di Tanta voglia di lei, una maniera per ripercorrere la storia della sua carriera e quella dei Pooh, nella serata omaggio a Stefano D'Orazio, in onda dalle 21,25. E poi ancora Diego Dalla Palma che racconterà la sua vita e altre tematiche delicate. In questa puntata la sentenza di Francoforte che ha respinto il ricorso della sorella del giudice antimafia assassinato: “La pizzeria Falcone-Borsellino” non oltraggia i due giudici perché “la memoria è sbiadita”. In studio proprio Maria Falcone. Appuntamento alle 16,25.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.