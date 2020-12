Linea Blu, anticipazioni sabato 5 dicembre: Donatella Bianchi in Sicilia. Da Scopello a Favignana

05 dicembre 2020 a

La Sicilia al centro della puntata di Linea Blu di sabato 5 dicembre, in onda come sempre dalle 14 su Rai1. Nel corso della trasmissione condotta da Donatella Bianchi, si partirà dalle spiagge bianche di San Vito Lo Capo, per poi raggiungere uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, la tonnara di Scopello. Qui sarà illustrata la cultura secolare del tonno rosso, una tradizione che accomuna tutti i popoli che vivono sul Mediterraneo. La conduttrice pertanto andrà alla scoperta della Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale dell’isola, purtroppo danneggiata da un incendio qualche mese fa.

Donatella Bianchi ci porta alle isole Egadi con Linea Blu: pesca, tradizioni e la foca monaca

Protagoniste anche le suggestive immagini sub con un relitto di epoca romana ricchissimo di reperti, da poco ritrovato sui fondali dell’isola di Ustica. E poi ancora le telecamere andranno sotto il mare anche a Favignana per raccontare la rigogliosa colonia di gorgonie rosse. Infine, a Mazara del Vallo, per mettere a fuoco una delle realtà di pesca commerciale più importanti e complesse del Paese. L'auspicio ora più importante è quello che i pescatori mazaresi attualmente sequestrati in Libia possano tornare dalle proprie famiglie.



