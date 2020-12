L'Eredità, Francesca nuova campionessa. Ma è polemica su Massimo Cannoletta: "Non è stato un signore"

02 dicembre 2020 a

L'eliminazione dopo 27 puntate ha destato scalpore, ma ha fatto anche discutere. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta, che nella puntata di mercoledì 2 dicembre è stato battuto da Francesca, nuova campionessa del gioco in onda su Rai1 condotto da Flavio Insinna. In pratica Cannoletta, durante una fase concitata del gioco prima della Ghigliottina, prima di una sua possibile risposta, ha detto: "La so ma la sbaglio, Francesca merita di passare". Così ha lasciato spazio alla ragazza che ha colto al volo l'occasione, conquistando il titolo di campionessa.

La scelta del divulgatore culturale di Lecce ha diviso il web: dalla stima: "Massimo sei stato davvero sportivo", alle critiche: "Un signore non avrebbe detto ‘la so ma la sbaglio’, avrebbe sbagliato e basta". Chissà se Cannoletta replicherà a queste polemiche, qualora lo facesse, avrà 202.500 euro in più per farlo con la massima serenità.

