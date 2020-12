Amici 20, Giulia e la sexy coreografia: "Finalmente un ballo da donna, chi non mi vuole vede cosa si perde" | Video

02 dicembre 2020 a

Giulia Stabile in una nuova veste ad Amici 20. Nella puntata del daytime in onda su Italia1 alla ballerina è stata assegnata una sexy coreografia da parte dell'insegnante Veronica Peparini. Una nuova versione dunque per Giulia, che entusiasta ha commentato: "Un po' me lo aspettavo, da quando la Celentano ha detto che mi avrebbe voluto vedere con qualcosa di diverso - ha affermato la Stabile - esco dalla mia comfort zone, mi fa bene. Faccio finalmente un ballo da donna e farò vedere la mia femminilità. Anche se mi vergogno un po'".

Sexy coreografia per Giulia

Poi Giulia si confida con Aka7even, svelando come in realtà la voglia di mostrarsi un po' sexy è per il ragazzo nella scuola che le piace ma che non ricambia. "Gli voglio far vedere quello che si perde", ha sottolineato. Ma il cantante la avverte: "Non pensarci più, balla per te", il consiglio. Vedremo se questo consiglio sarà recepito dalla Stabile.

