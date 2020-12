L'Eredità, Massimo Cannoletta eliminato dopo 27 puntate e 202.500 euro: ecco la nuova campionessa Francesca

02 dicembre 2020 a

Incredibile ma vero, Massimo Cannoletta eliminato. Colpo di scena dunque a L'Eredità, il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna nella puntata di mercoledì 2 dicembre. Il divulgatore culturale di Lecce tuttavia si può consolare, visto che ha portato a casa oltre 200mila euro, per l'esattezza 202.500, frutto delle tante Ghigliottine vinte, l'ultima con la parola Ripresa proprio martedì 1 dicembre che ha arricchito il suo bottino di 17.500 euro. Cannoletta è quindi stato eliminato dopo ben 27 puntate da campione.

Al suo posto la plurilaureata Francesca, che tuttavia non ha bagnato il suo esordio da campionessa con il trionfo al gioco finale della Ghigliottina. Con le parole Carattere, Vita, Mamma, Memoria e Dalla, Francesca ha optato - per un montepremi di 105.000 euro - per la soluzione Cuore. Ma Flavio Insinna ha dovuto smontare ogni illusione, la parola esatta era Futura. Francesca ovviamente ci riproverà giovedì 3 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45.

