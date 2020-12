Amici 20, Anna Pettinelli mette Kika in sfida. Lei è carica e Arisa reagisce sorpresa: "Sei tu che devi consolare me" | Video

02 dicembre 2020 a

a

a

Tempo di esami e di sfide per Kika, al primo vero bivio della sua avventura ad Amici 20. Nella puntata di mercoledì 2 dicembre del daytime in onda su Italia1, la cantante ha ricevuto una lettera da Anna Pettinelli, nella quale le è stata comunicata la volontà da parte dell'insegnante di metterla in sfida con l'aspirante concorrente Giulia. Lei ha ricevuto la notizia in lacrime, per poi subito mostrare determinazione: "Sono super carica, ora voglio mangiarmi il palco", ha detto. Concetto poi ribadito alla sua insegnante, Arisa, che l'ha accolta così: "Brava, pensavo di doverti consolare e invece sei tu che lo devi fare a me", ha affermato la cantante.

Arisa con la sua cantante Kika

Che poi ha proceduto all'assegnazione dei brani che Kika canterà durante la sfida: "La donna cannone" di Francesco De Gregori e "Shallow" di Lady Gaga e Bradley Cooper. Kika è soddisfatta, ma Arisa l'ha spronata ancora di più: "E fammi un sorriso", ha detto l'insegnante. Staremo a vedere sabato 5 dicembre la sfida tra Kika e Giulia: in palio un posto nella scuola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.