Amici 20, Arianna sempre più vicina all'eliminazione. Gli allievi alle prese con un filmato importante | Video

Arianna Gianfelici sempre più in bilico ad Amici 20. La cantante infatti, a forte rischio eliminazione per il suo scarso impegno denunciato dal suo insegnante Rudy Zerbi, sembra appunto più vicina a uscire dalla scuola. Lei si sente in colpa e soprattutto si sente lasciata sola sia dall'insegnante che dai suoi compagni, che anche prima di questa sospensione la avevano esortata a cambiare atteggiamento.

Intanto dal profilo twitter della trasmissione è segnalato come nel corso del daytime di mercoledì 2 dicembre gli allievi saranno chiamati a vedere un filmato importante. Appuntamento dunque su Italia1 a partire dalle ore 19.

