Uomini e donne, Sophie Codegoni a cuore aperto: "Per me il bacio è fondamentale. E per questo ho paura di una cosa" | Video

Intervista esclusiva sul sito di wittytv.it a Sophie Codegoni, tronista di Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 dalle 14,45. Sophie ha parlato a una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia, raccontandosi a cuore aperto.

"Si inizia a vedere quella che è la vera Sophie, anche se ancora non è uscito tutto di me, soprattutto la mia parte più giocosa - ha ammesso - ora sono concentrata esclusivamente su questo mio percorso nella trasmissione, anche se mia madre e mio fratello mi mancano tanto". Poi la Codegoni ha confessato di avere una paura in vista della scelta finale tra i suoi pretendenti principali, vale a dire Matteo, Antonio e Giorgio. "Il bacio per me è fondamentale in un rapporto, lì devo sentire le farfalle nello stomaco - ha spiegato - infatti ho paura di una cosa. Se dovessi scegliere una persona e poi il bacio non mi piace. Che faccio?". Ci pensa poi l'intervistatrice, Raffaella, a tranquilizzarla in questo senso. Non resta che attendere qualche giorno prima della scelta definitiva di Sophie.

