Il Paradiso delle signore, anticipazioni di mercoledì 2 dicembre: Armando rischia la vita per Marcello

02 dicembre 2020 a

a

a

Altra puntata avvincente de Il Paradiso delle signore, in onda mercoledì 2 dicembre dalle 15,55 su Rai1. Nell'episodio in onda oggi Roberta continua a fare progetti per il suo futuro e sogna il matrimonio con Marcello. La ragazza non immagina minimamente che il suo fidanzato sia nei guai.

L'Eredità, Massimo Cannoletta punta sulla Ripresa e trionfa nella Ghigliottina. Il bottino vola a 202.500 euro

Armando invece, ormai a conoscenza dei problemi del Barbieri, decide di affrontare il Mantovano ma ne esce sconfitto: ossa rotte e bicicletta completamente a pezzi. Deluso da quanto successo, decide di dare al ragazzo i suoi risparmi affinché possa estinguere il suo debito. Intanto l'urna/arnia costruita da Rocco e Pietro non convince né Vittorio né le Veneri. Il Conti ha però un'idea da suggerire ai ragazzi come alternativa al loro progetto. Appuntamento su Rai1 dalle 15,55.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.