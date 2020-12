Uomini e donne, anticipazioni mercoledì 2 dicembre: Riccardo ci riprova con Roberta, ma in studio scoppia la lite

02 dicembre 2020 a

Appuntamento alle 14,45 su Canale5 con Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di mercoledì 2 dicembre dovrebbero trovare spazio Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere sembra voler riallacciare i rapporti con la donna, e questo suo nuovo interessamento non ha certo lasciato indifferente Roberta: "Continua a piacermi e devo dire che si è tenuto veramente bene. Al di là dell’aspetto fisico - ha aggiunto - non appena ha varcato la porta dello studio, ho ripercorso con la mente i tre mesi in cui ci siamo frequentati e quei ricordi mi fanno un bell’effetto".

Uomini e donne, nuovo numero del Magazine: ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Tuttavia stando ad alcune anticipazioni il primo nuovo incontro non sarebbe stato proprio idilliaco, tanto da sfociare in una forte discussione, sul legame che Riccardo avrebbe anche con Brunilde. Appuntamento dalle 14,45 su Canale5.

